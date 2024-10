Astro brasileiro do Real Madrid sofre lesão e será desfalque para Ancelotti contra o Barcelona

O meia-atacante Rodrygo vai desfalcar o Real Madrid no aguardado clássico com o Barcelona, marcado para sábado, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na partida contra o Borussia Dortmund, na terça-feira, e pode se tornar baixa também para os últimos jogos da seleção brasileira neste ano, em novembro.

Rodrygo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, de acordo com a imprensa espanhola, pode ficar afastado dos gramados por até três semanas. O Real não confirmou o tempo de recuperação do atleta. "Após os exames realizados hoje (quinta) ao nosso jogador Rodrygo Goes pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Evolução pendente", anunciou o Real, nesta quinta-feira.

Legenda: Rodrygo, atacante do Real Madrid Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Com o problema físico, o jogador se torna baixa de última hora para o técnico Carlo Ancelotti às vésperas do clássico do fim de semana. A partida, com mando do time madrilenho, vai reunir o líder e o vice-líder do Espanhol. O Barça tem três pontos de vantagem (27 a 24). Se o Real vencer, assumirá a liderança da tabela.

A equipe de Ancelotti vem embalada pela grande virada sobre o Borussia, por 5 a 2, na terça-feira, pela Liga dos Campeões. O jogo, contudo, trouxe dois problemas para a comissão técnica. Rodrygo foi substituído no segundo tempo com dores na coxa direita, após participar da jogada que resultou no gol de Lucas Vázquez. O goleiro belga Thibaut Courtois também preocupa e deve ser desfalque no clássico devido a uma lesão muscular na perna esquerda.