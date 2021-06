Arsenal anuncia saída de zagueiro David Luiz

O zagueiro David Luiz está livre no mercado. O defensor de 34 anos está na lista dos jogadores que não renovará contrato com o Arsenal, da Inglaterra.

O atleta tinha contrato firmado até 30 de junho, mas engrossa a lista de dispensas na reformulação prometida pelo clube após uma das piores temporadas dos últimos anos. "Nossos agradecimentos e votos de felicidades aos seguintes jogadores de nossas equipes, cujos contratos terminam oficialmente conosco em 30 de junho de 2021: Ceballos, David Luiz, Leonie Maier (time feminino) e Odegaard", postou a equipe.

O clube londrino usou da classe para uma despedida menos traumática e fez questão de agradecer os dispensados pelos serviços prestados. Vale ressaltar que o atleta tem carreira vitoriosa na Europa, com grandes passagens por clubes como Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea e Benfica.

Retorno ao Brasil

O nome de David Luiz é especulado no futebol brasileiro. Torcedor do Corinthians, gostaria de um dia jogar no clube do coração, mas os paulistas estão sem dinheiro para investir.

O defensor ainda não definiu se retorna ao Brasil ou segue na Europa. O experiente volante Ramírez, com o qual jogou no Chelsea, disse que ele seria um grande reforço para o Flamengo. O clube rubro-negro despista.

Em caso de negociação, a concorrência será grande no exterior e no próprio país. Desde que o zagueiro aceite diminuir os altos salários, teria como destinos também o Atlético-MG e o Grêmio.