Argentina x Equador na Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Equador entram em campo nesta quinta-feira (4), às 22h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, para disputar as quartas de final da Copa América 2024. No retrospecto geral entre as seleções são 40 jogos oficiais, com 24 vitórias da Argentina, 5 vitórias do Equador e 11 empates.

A seleção argentina chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo A. Já a seleção equatoriana avançou na segunda colocação do grupo B.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Equador

Alexander Domínguez; Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Kendry Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

Argentina x Equador | FICHA TÉCNICA

Competição: Quartas de final da Copa América

Local: NRG Stadium, em Houston (Estados Unidos)

Data e Horário: quinta-feira (4), às 22h (de Brasília)