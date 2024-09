Argentina x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Valentín Barco; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Chile

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Marcelino Núñez, Diego Valdés e Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Eduardo Vargas e Ben Brereton Diaz. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina x Chile | FICHA TÉCNICA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Data: 05/09/2024 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)