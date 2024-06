Argentina x Canadá Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Canadá entram em campo nesta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, para disputar a abertura da Copa América 2024. A Argentina, atual campeã da competição, manteve as principais peças que conquistaram a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo do Catar em 2022, mas contam pequenos ajustes e chegada de novos talentos.

Já o Canadá precisou de mais transpiração do que habilidade nas Eliminatórias e já tem seu 11 inicial definido. A equipe norte-americana chega para esta competição querendo deixar para trás seu desempenho na última Copa do Mundo, em 2022, onde perdeu os 3 jogos que disputou.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández (Leandro Paredes) e Alexis Mac Allister (Giovani Lo Celso); Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Ángel Di María (Nico González). Técnico: Lionel Scaloni.

Canadá

Maxime Crépeau (Dayne St. Clair); Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Alphonso Davies; Tajon Buchanan. Stephen Eustaquio, Ismael Koné e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Argentina x Canadá | FICHA TÉCNICA

Competição: Abertura Copa América 2024

Local: no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

Data e Horário: quinta-feira (20), às 21h (de Brasília)