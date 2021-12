Arena Elos começa neste sábado e recebe competições em seis modalidades esportivas

A terceira edição do Festival Elos já começou a esquentar corações. Neste fim de semana, o evento cultural e esportivo volta a movimentar Fortaleza, com atividades em todos os formatos. Para os amantes dos esportes, a Arena Elos promoverá competições em seis modalidades, previstas entre os dias 11 e 12 de dezembro.

As atividades serão realizadas no Centro de Formação Olímpica (CFO), em estrutura adaptada para corresponder às diferentes necessidades de cada estilo. O evento terá limitação de público diante das restrições sanitárias da pandemia, com apresentação obrigatória do passaporte da vacina e uso de máscara.

Competições

Entre as atrações, o festival receberá a etapa final do Campeonato Cearense de BMX 2021, que será realizada na pista BMX do CFO. No Vôlei de Praia de Base, atletas do masculino e do feminino disputarão a 3ª Etapa do Circuito Cearense.

No Tênis, entrarão em quadra as categorias 1ª classe masculino convencional e masculino duplas sobre cadeira de rodas. Outro esporte que está em franco crescimento é o Beach Tênis, que contará com o Torneio Elos nas categorias feminino e masculino. E os amantes do skate poderão acompanhar o campeonato de Skate Street, em quatro categorias.

Fut7 da diversidade

Muita esperada no Festival Elos, a Copa da Diversidade do Estado do Ceará reunirá quase 200 jogadores em 25 times para disputas na modalidade Fut7. Mais do que uma competição esportiva, a organização reforça que a copa celebra e incentiva "a ocupação cada vez maior do público LGBTQIA+ em espaços historicamente conservadores e ligados ao universo heteronormativo".

As partidas acontecerão na Areninha do Castelão, ao lado do CFOP. O acesso aos torneios e partidas da Copa da Diversidade tem restrições sanitárias diante da pandemia. A capacidade de lotação da Arena Elos é de 1.000 pessoas, com obrigatoriedade do passaporte da vacina e uso de máscara.

Elos

O Festival Elos e a Arena Elos são realizados pela Quitanda Soluções Criativas e Instituto BR, com produção executiva da Cinco Elementos Produções e consultoria executiva da Marco Zero. O apoio cultural é da Fecomércio, Sesc e Prefeitura de Fortaleza. O evento também contou com apoio das federações cearenses de Vôlei de Praia, Tênis e Beach Tênis, BMX e Skate, além do Governo do Estado, Enel e TIM. Mais informações no site do Elos.

Programação da Arena Elos

Circuito ELOS de Vôlei de Praia

Campeonato ELOS de Bicicross

Torneio ELOS de Tênis

Torneio ELOS de Beach Tênis

Campeonato ELOS de Skate

Copa ELOS de Fut7 da Diversidade

Feira de Inovação Sócio Esportiva

DJs