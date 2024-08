Árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel é escolhido pela FIFA para apitar final do futebol masculino

Quem disse que não terá Brasil na final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris? Pela primeira vez na história, uma arbitragem brasileira será a responsável por apitar a decisão do torneio. O catarinense Ramon Abatti Abel, de 34 anos, foi escolhido pela Fifa para a apitar a decisão, entre França e Espanha.

Junto dele estarão os auxiliares Rafael Alves e Guilherme Camilo. A partida será neste sábado (10), às 13h (de Brasília) no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. O trio já atuou junto em outras duas oportunidades nos Jogos de Paris-2024: Marrocos 3 x 0 Iraque no torneio masculino e Estados Unidos 3 x 0 Zâmbia no feminino.

Ramon Abatti Abel entrou em 2023 no quadro da Fifa e, atualmente, é um dos árbitros mais bem avaliados pela CBF. Internamente, acredita-se que Ramon se junte a Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus como os brasileiros indicados a apitar a Copa do Mundo de 2026 nos EUA.