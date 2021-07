Arábia Saudita x Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (28) os comandados de André Jardine entram em campo, às 05h (horário de Brasília), contra a Arábia Saudita, no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo D.

Após empatar sem gols contra a Costa do Marfim, em jogo apático, a seleção brasileira busca retomar o bom desempenho nas Olimpíadas de Tóquio. Douglas Luiz, expulso na partida, será desfalque do Brasil contra a Arábia Saudita.

O duelo será transmitido pelo Grupo Globo em TV aberta e fechada.

Palpites

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, LOCAL E ONDE ASSISTIR

Arábia Saudita x Brasil - 3ª RODADA DO GRUPO D DOS JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (JAP)

Data: 28/07/2021 (quarta-feira)

Horário: 05h (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Provável escalação ( Arábia Saudita ): Mohammed Al Yami; Abdulhamid, Al Amri, Hindi e Al Shahrani; Al Faraj, Al Hassan, Al Naji e Salem Al Dawsari; Al Hamddan. Técnico : Saad Al Shehri.

): Mohammed Al Yami; Abdulhamid, Al Amri, Hindi e Al Shahrani; Al Faraj, Al Hassan, Al Naji e Salem Al Dawsari; Al Hamddan. : Saad Al Shehri. Provável escalação (Brasil): Santos; Guilherme Arana, Diego Carlos, Nino e Daniel Alves; Bruno Guimaraes e Gabriel Menino; Claudinho, Matheus Cunha e Antony; Richarlison. Técnico: André Jardine.