Após vitória, lutadora de MMA levanta blusa e mostra os seios para a torcida; veja vídeo

Uma comemoração inusitada marcou a vitória norte-americana Tai Emery contra a tailandesa Rung-Arun Khunchai, no Bare Knuckle FC. Após nocautear sua adversária ainda no primeiro round, Tai comemorou subindo na grade do octógono e levando sua blusa, deixando assim seus seios a mostra para o público.

