Após polêmicas em jogo do Ceará, árbitro é retirado de Fortaleza x América-MG

Após atuação polêmica em jogo do Ceará, que rendeu inclusive ofício de reclamação do clube à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (SP) não irá atuar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi retirado do jogo do Fortaleza contra o América-MG, pela 13ª rodada.

Wagner foi substituído por Leandro Pedro Vuaden (RS), que comandará o duelo entre Leão e Coelho, às 18 horas do próximo domingo (19).

A partida que o Alvinegro reclamou foi contra o Goiás, pela 11ª rodada da Série A. No jogo em questão, dois lances são reclamados. O primeiro deles foi o que resultou em pênalti e expulsão do atleta Bruno Pacheco. O Goiás chegou à igualdade no placar após cobrança da penalidade.

O segundo é um possível pênalti nem sequer chamado pelo VAR para conferência em cima do atleta Mendoza, ao final da partida. Ele foi segurado pelo defensor do Goiás dentro da área.

Wagner do Nascimento Magalhães já havia se envolvido em outra polêmica na rodada anterior, no jogo entre Cuiabá x Athletico-PR, em que houve um carrinho de claro lance para expulsão em que ele não aplicou a penalidade corretamente.