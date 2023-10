Após eliminar o Ceará, São João do Jaguaribe é campeão da Copa do Nordeste de Futsal; veja detalhes

Após eliminar o Ceará com uma goleada de 6 a 2 no sábado (14), o São João do Jaguaribe se tornou campeão da Copa do Nordeste de Futsal. O título veio neste domingo (15) após o time cearense bater o AABB/Mesa 14 por 2 a 1 na prorrogação.

A conquista que veio de forma invicta é inédita para o time do Vale do Jaguaribe, que ainda despachou Sãobrazense, de Alagoas, nas quartas de final. Na fase inicial, a equipe cearense bateu AABF Maranhão, Atlético Clube Goiana e Simão Dias.

GRANDE FINAL

A equipe cearense saiu na frente após Luciano arriscar de longe e Marcelo Bigode desviar para o fundo das redes. Na reta final da primeira etapa, o time adversário se lançou ao ataque, com direito a goleiro-linha em quadra, e conseguiu o empate depois. Rick cobrou pênalti com muita força e superou o goleiro Bruno Lambão.

O empate persistiu até o fim do tempo regulamentar e o jogo só foi decidido na prorrogação. O gol decisivo foi marcado por Luciano, que apareceu sozinho na segunda trave depois de uma cobrança de escanteio rasteiro.