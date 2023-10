Ceará vence o Jijoca e é semifinalista da Copa Nordeste de Futsal

Na noite desta sexta-feira (13), o Ceará garantiu vaga nas semifinais da Copa do Nordeste de Futsal, realizada em Sergipe.

O time comandado por Daniel Sena derrotou o Jijoca Futsal por 4 a 3, com gols de Adeirton, João César e Canindé (2).

Nota triste

Após o apito final e a classificação do Ceará, alguns jogadores e membros das comissões técnicas entraram em conflito em Simão Dias, sede da competição. Vale lembrar que Ceará e Jijoca tem um histórico de rivalidade nas disputas do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Semifinal

Na semifinal, o Alvinegro, que luta pelo bi-campeonato, enfrenta mais um cearense. O Ceará encara a equipe de São João do Jaguaribe às 17h deste sábado (14). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal CBFS TV no YouTube.