Após denúncias contra filho, mãe de presidente da Federação Espanhola anuncia greve de fome

A mãe do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afastado provisoriamente do cargo pela Fifa, se trancou em uma igreja e anunciou que fará greve de fome até que parem de "caçar" seu filho com "algo que não merece", palavras usada por Ángeles Béjar.

A mãe do dirigente foi para uma igreja do bairro Capuchinos de Motril juntamente com sua irmã. Ángeles pediu que Jenni Hermoso dissesse a verdade e que mantesse a versão que teve no início dos acontecimentos.

"Não existe abuso sexual ao haver consentimento por ambas as partidas, como fica demonstrado nas imagens. Por que estão sendo cruéis com ele? O que está por trás de todas essa história? Ele é incapaz de fazer mal a alguém" disse a mãe do dirigente, segundo a "EFE".

Luis Rubiales polemizou quando beijou a atacante Jenni Hermono na boca durante a premiação da Copa do Mundo feminina. Pedro Rocha, o novo presidente da RFEF anunciou uma convocatória para uma reunião "extraordinária e urgente" dos presidentes das federações territoriais que acontece na próxima segunda-feira.