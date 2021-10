Após cinco dias, primeiro rally de kitesurfe do mundo consagra os campeões na Praia do Preá

A história foi escrita na última quarta-feira (13). Após cinco dias de muita aventura, a Vila do Preá, em Cruz (CE), marcou a reta final do 1º Sertões Kitesurfe, rally de longa distância inédito na modalidade, que teve início em Touros (RN) e 500km de percurso. Foi a coroação final de todos que concluíram o desafio e marcaram seus nomes num momento único para o esporte.

Casos dos cariocas Reno Romeu e Marcela Witt, vencedores na Elite masculina e feminina. Campeão mundial e especialista no freestyle/big wave, o rider Reno entrou no espírito do rally - foi constante e conseguiu driblar o principal obstáculo: a falta de ventos no terceiro dos cinco dias. No último dia, controlou os adversários e garantiu mais um título ao já impressionante currículo.

Destaque também para a 'globetrotter' Marcela - além de competidora é apresentadora de programas de TV sobre aventuras e esportes radicais -; também lidou bem com os imprevistos e o formato inovador de disputa. Como Reno, usou de energia e técnica para fazer a diferença num dia em que o combustível da prova - o vento - resolveu se esconder.

Legenda: Nathalia Martino, campeã na Adventure Feminina Foto: Thiago Diz/Divulgação

Na Adventure, o baiano Guilherme Foester levou no masculino ao fim de uma disputa equilibrada. E Nathalia Martino, de São Paulo, fez valer a garra para superar o complicado terceiro dia e se tornar a campeã no feminino.

O capixaba Fernando Giestas foi o melhor na Master masculina, com três vitórias nas quatro etapas disputadas pela categoria. Outra paulista, Denise Hajjar, fez bonito na competição feminina - andou sempre entre os melhores na geral dos atletas acima de 50 anos.

Resultados 5ª Etapa Sertões Kitesurf Rio Grande do Norte

Amontada/Praia de Icaraizinho (CE) > Preá/Cruz (CE) – Rancho do Kite - 92 KM

Elite Masculino

1. Yaron Moura (CE) 2h07min27

2. Arthur Veloso (PB) 2h10min09

3. Francisco de Sales Brito (RN) 2h11min41

4. Reno Romeu (RJ) 2h12min17

5. Francisco Dionatan (CE) 2h13min10

Elite Feminino

1. Gabriela Rey (SP) 2h35min44

2. Marcela Witt (RJ) 3h00min16

3. Paula Netto (RS) 3h16min36

Adventure Masculino

1. Caio Gutierrez Thomaz (SP) 1h32min55

2. Pedro Hajjar (SP) 1h32min59

3. Guilherme Brandão (SC) 1h41min01

4. Gustavo Foester (BA) 1h41min09

5. Guilherme Oliveira da Costa (DF) 1h45min36

Adventure Feminino

1. Nathalia Martino (SP) 2h08min55

2. Maria Fernanda Seadi (SP) a 4h39min22

Master Masculino

1. Fernando Giestas (ES) 1h47min33

2. Bruno Graça Melo (RJ) 1h49min28

3. Luís Haas (SC) 1h45min55

4. Vítor Manuel de Souza (POR) 2h02min51

5. Said Neto (SP) 2h03min33

Master Feminino

1. Denise Hajjar (SP) 1h57min48



Classificação geral

Elite Masculino

1, Reno Romeu (RJ) 12h37min37

2. Francisco Dionatan (CE) a 16min01

3. Francisco de Sales Brito (RN) a 20min45

3. Marcos Aurélio Nunes (RN) a 30min19

5. Arthur Veloso (PB) a 38min14

Elite Feminino

1. Marcela Witt (RJ) 17h06min34

2. Gabriela Reynard (SP) a 2h04min17

3. Paula Netto (RS) a 5h31min18

4. Marcela Sartor Montolar (SP) a 7h44min27

5. Ana Lúcia Galante (SP) a 8h18min26

Adventure Masculino

1. Gustavo Foester (BA) 9h19min24

2. Pedro Hajjar (SP) a 5min23

3. Caio Gutierrez Thomaz (SP) a 12min02

3. Marcos Botelho (SP) a 43min03

5. Kauan Esmerino (CE) a 1h06min20

Adventure Feminino

1. Nathalia Martino (SP) 9h32min38

2. Maria Fernanda Seadi (SP) a 4h39min32

3. Paula Hastrup (ARG) a 6h19min47

4. Bruna Kajiya (SP) a 6h31min48

5. Cris Dias (SP) a 10h17min22

Master Masculino

1. Fernando Giestas (ES) 9h28min45

2. Bruno Graça Melo (RJ) a 1h18min30

3. Luís Haas (SC) a 1h30min25

4. Vitor Manuel de Souza (POR) a 1h40min22

5. Said Neto (SP) a 2h48min42

Master Feminino

1. Denise Hajjar (SP) 11h21min02

Sertões Kitesurf Rio Grande do Norte

08/10: CHECK IN São Miguel do Gostoso/Touros (RN) – Kauli Kite Center

1ª. Etapa - 09/10 - sábado:

São Miguel do Gostoso/Touros (RN) > Guamaré/Praia do Minhoto (RN) – 92 KM.

2ª. Etapa - 10/10 - domingo:

Guamaré/Praia do Minhoto (RN) > Icapuí/Praia da Placa (CE) - 130KM.

3ª. Etapa - 11/10 – segunda-feira:

Icapuí/Praia da Placa (CE) > Beberibe/Praia das Fontes (CE) – 87 KM.

4ª etapa - 12/10 – terça-feira:

São Gonçalo do Amarante/Porto do Pecém (CE) > Amontada/Praia de Icaraizinho (CE) – 127 KM.

5ª etapa - 13/10 – quarta-feira:

Amontada/Praia de Icaraizinho (CE) > Preá/Cruz (CE) - 97KM.

14/10: CHECK OUT – Preá/Cruz (CE) – Rancho do Kite.

