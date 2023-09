Antony tem nome incluído na lista do Manchester para Liga dos Campeões após denúncias da ex

ENTENDA O CASO

O jogador está sendo acusado de agressões à sua ex-namorada, Gabriela Cavallin, que registrou um Boletim de Ocorrência contra o atleta do Manchester United, no dia 5 de junho, por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Áudios e prints retirados de conversas entre os dois mostram as agressões do jogador contra a DJ e influencer

Gabriela registrou queixa tanto na Inglaterra, quanto no Brasil, e, a partir disso, o Manchester United fez uma investigação própria para decidir como agir no caso, algo similar ao caso de Mason Greenwood. Até o momento, o jogador, que nega as acusações, segue integrado ao elenco e trabalhando normalmente no clube europeu.