Antes da estreia na Série A, Grêmio confirma quatro testes positivos para Covid-19 no elenco

Às vésperas do duelo contra o Ceará, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio confirmou que quatro atletas titulares testaram positivo para a Covid-19: Rafinha (lateral-direito), Luiz Fernando (meio-campista), Diego Souza (atacante) e Ferreirinha (atacante). O preparador de goleiros Mauri Lima também testou positivo para o vírus.

De acordo com a nota oficial do Grêmio, os atletas e o preparador de goleiros passam bem e estão assistidos pelo departamento médico do clube. Os contaminados cumprirão 10 dias de isolamento, conforme prevê o protocolo do Campeonato Brasileiro.

Ceará e Grêmio se enfrentam neste domingo (30), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A TV Verdes Mares transmite o duelo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.