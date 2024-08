Ancelotti se irrita e cobra jogadores após empate do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid empatou com o Mallorca, por 1 a 1, na estreia do Campeonato Espanhol, no último domingo (18). Após a partida, o técnico italiano Carlo Ancelotti não escondeu o descontentamento com a equipe e realizou fortes cobranças aos jogadores no vestiário.

“Carlo Ancelotti viu muitas coisas no gramado que não o agradaram nem um pouco. Ele deixou isso claro no intervalo e final do jogo para a equipe. Ancelotti não conseguiu esconder a raiva pelos dois pontos perdidos, mas, acima de tudo, por uma imagem que não tem nada a ver com o que ele quer para sua equipe”, relatou o jornal espanhol Marca.

Apesar do tropeço na estreia, nesta temporada, o Real Madrid, atual campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol, já conquistou a Supercopa da UEFA, após vencer a Atalanta por 2 a 0. Agora, o Real Madrid entra contra o Valladolid. A partida acontece na tarde do próximo domingo (25), às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.