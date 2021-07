Ana Patrícia e Rebecca perdem para americanas, mas avançam no vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas pelas americanas Claes e Sponcil em 2 sets a 1, parciais 17/21, 21/19 e 15/11 no vôlei de praia. Com a derrota, a dupla da cearense Rebecca avançou para as oitavas de finais diretamente como uma das melhores terceiras colocadas.

Com o resultado, Ana Patrícia e Rebecca fecham a fase de classificação com uma vitória e duas derrotas. Claes e Sponcil fecharam a fase invictas.

As duas melhores duplas se classificam para as oitavas de final. Das que ficarem em terceiro lugar, as duas melhores também avançam. As outras quatro disputam uma repescagem em busca das duas vagas restantes.

O jogo

Depois de um grande primeiro set e triunfo por 21/17, as brasileiras começaram a errar demais a partir do segundo, o que custou caro. Tentavam fechar o jogo e acabaram caindo por 21 a 19, levando a decisão para o tie-break.



No set final, com pontuação apenas até 15, as falhas foram ainda maiores e Claes e Sponcil abriram vantagem boa de cinco pontos. As brasileiras ainda tentaram reação no fim. Um contra-ataque perdido poderia diminuir o placar para 13 a 11. As americanas abriram 14 a 10, bloquearam para fora, mas no saque errado de Ana Patrícia garantiram a vitória e a liderança da chave.



A queda de rendimento das brasileiras tem motivo. Elas estão buscando a redenção em Tóquio depois de sofrerem em toda a preparação por causa das lesões. Perderam muitos torneios e quase não conseguiram trabalhar juntas. Mas estão garantidas, seja na repescagem ou nas oitavas diretamente e ainda podem sonhar em ir longe no vôlei de praia, que já rendeu 13 medalhas olímpicas ao País.