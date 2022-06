América-RN x Icasa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O América-RN entra em campo neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), contra o Icasa, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena das Dunas, em Natal (RN).

A equipe cearense busca a reabilitação na competição após três partidas sem vitória. Como consequência, a diretoria alviverde demitiu o técnico Sidney Moraes.

Presente no Grupo A3, o Icasa figura na zona de classificação, ocupando a 4ª posição, com 11 pontos. Em caso de vitória, a equipe cearense pode chegar à vice-liderança. O América-RN, por sua vez, disputa posição com o Verdão. O time potiguar figura na 6ª colocação, com 10 pontos.

Ficha técnica | América-RN x Icasa

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Data: 04/06/2022 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Assistentes: George Italo Antas Nogueira (RN) e Edilene Freire da Silva (RN)