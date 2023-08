Alison dos Santos garante vaga na final do mundial dos 400 metros com barreira; confira

Com um tempo de 47.38 segundos, o brasileiro Alison dos Santos garantiu vaga na final do mundial de atletismo dos 400 metros com barreira, que acontece em Budapeste. O tempo batido é o melhor que ele já fez na temporada. O mundial é considerado o principal evento do calendário de Alison, que foi medalhista olímpico de bronze em Tóquio 2020 e campeão mundial nos Estados Unidos, em 2022. Agora na final, o atleta se prepara para entrar na pista em busca do primeiro lugar, às 16h50 de quarta-feira (23).

É importante lembrar que em fevereiro, Alison passou por uma cirurgia no joelho direito, por conta de uma lesão no menisco lateral.