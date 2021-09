Adversário do Fortaleza, Bahia tem desfalque de principal artilheiro para jogo deste sábado

Adversário do Fortaleza neste sábado (4), o Bahia vive momento difícil no Brasileirão. É o 16º colocado e está na beira da zona de rebaixamento, acumulando oito jogos sem vitórias, com um empate e sete derrotas no período. Além disso, o técnico Diego Dabove, que fará o 2º jogo no comando do clube, terá um desfalque considerável para a partida.

O comandante baiano não poderá contar com o centroavante Gilberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo da série e fica fora da partida.

Ele é o artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols marcados, e participou diretamente de 45% dos tentos anotados pelo Esquadrão na Série A.

Sem o camisa 9, a tendência é que o colombiano Hugo Rodallega, único centroavante no elenco, faça a estreia como titular.

Apesar da baixa considerável de Gilberto, este é o único desfalque do Bahia para a partida. Todo o restante do elenco está à disposição de Dabove, que deverá mandar a campo a escalação com Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Daniel e Mugni; Rossi, Rodriguinho e Rodallega.