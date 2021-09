Fortaleza: boa chance contra o Bahia, que tem pior defesa da Série A e somou um ponto em oito jogos

O Campeonato Brasileiro premia quem aproveita as oportunidades. Neste sábado (4), o Fortaleza tem uma ótima chance de encerrar o período de três jogos sem vitórias no Brasileirão. O adversário é o Bahia, time que passa por momento de instabilidade e que dá ao Leão do Pici uma boa perspectiva para voltar a ganhar.

O Tricolor Baiano é o dono da pior defesa da Série A, com 30 gols sofridos, superando inclusive a marca da Chapecoense, lanterna da competição e que não venceu nenhum dos 18 jogos que fez.

O ataque também tem sido um problema. Nos últimos oito jogos, balançou as redes adversárias apenas duas vezes. Ao todo, são 20 gols marcados. Para completar, o centroavante Gilberto, artilheiro do time, está suspenso e fora do jogo.

O recorte de oito partidas recentes, inclusive, aponta um desempenho pavoroso do Esquadrão. São sete derrotas e apenas um empate, com a conquista de um único ponto em 24 disputados.

A sequência culminou na demissão do técnico Dado Cavalcanti e Diego Dabove vai para o 2º jogo após estrear com derrota para o Fluminense, por 2 a 0.

O jogo não será fácil. O adversário merece muito respeito e tem qualidade. Mas é fato que por encarar um oponente em crise técnica, que nos últimos oito jogos perdeu sete empatou um, que trocou de treinador, que não terá seu principal artilheiro, que vem sofrendo muitos gols e marcando poucos, não dá pra negar que o Fortaleza tem, sim, uma boa oportunidade para se aproveitar disso e somar mais três pontos.