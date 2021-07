Abner Teixeira conquista nova vitória e garante ao menos o bronze no boxe dos Jogos Olímpicos

O brasileiro Abner Teixeira conquistou mais uma vitória no boxe masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta venceu Hussein Iashaish, da Jordânia, por decisão dividida (4:1) na categoria até 91 kg. Com o resultado, avança às semifinais e garante uma medalha, já que a modalidade garante o bronze ao 3º e 4º colocados.

Abner volta ao ringue das Olimpíadas na terça-feira (3), às 6h50 (de Brasília). O adversário da semifinal sairá do duelo entre o cubano Julio la Cruz e Emmanuel Reyes Pla.

A luta

Hussein iniciou o confronto com muita velocidade, indo para cima de Abner. O brasileiro precisou se defender e teve dificuldade de conseguir encaixar golpes no primeiro minuto da luta. Para diminuir a velocidade do adversário, o lutador brasileiro usou o clinch. O primeiro round terminou com os juízes divididos, com três dando vitória ao atleta da Jordânia.

Legenda: Abner venceu venceu Hussein Iashaish, da Jordânia, por decisão dividida dos jurados Foto: Luis Robayo / AFP

Abner venceu o segundo round para quatro jurados. O boxeador estudou melhor o adversário no início do assalto, e conseguiu encontrar aberturas e encaixar golpes. O rival cansou na segunda metade do round e Abner aproveitou bem, acertando vários golpes na reta final.

Iashaish não tinha muitas forças no terceiro round. Ele tentou segurar ao máximo, mas Abner conseguiu encaixar golpes firmes. A última etapa foi vencida pelo brasileiro por unanimidade.