Abel Ferreira chama grosseria com uma repórter de 'mal-entendido' e se retrata em rede social

Além disso, ele reconheceu que durante as entrevistas coletivas não responde diretamente à ou ao repórter que faz a pergunta, mas a todos os presentes, atletas e torcedores do Palmeiras. Ele lembrou também que na coletiva ressaltou a admiração por Leila Pereira e o orgulho de "ser liderado por uma mulher".Depois da goleada por 5 a 0 contra o Cuiabá na noite de sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas, o treinador Abel Ferreira foi questionado pela repórter Alinne Fanelli sobre a situação do lateral-direito Mayke, que deixou a partida lesionado.Abel, ao invés de responder a pergunta da jornalista, deu uma declaração grosseira. "Há uma coisa que vocês têm que entender, eu tenho que dar satisfações para três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila (Pereira)", disse o técnico."São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações. Por que a equipe perdeu, por que se lesionou, por que meteu A, B ou C. São os únicos que têm direito de vir para mim e pedir explicações. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar ou podem criticar. Treinador e jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas", concluiu.A situação gerou uma repercussão negativa nas redes sociais e veículos de imprensa, colegas de trabalho e torcedores saíram em defesa de Alinne e não pouparam críticas ao treinador que é conhecido por dar respostas atravessadas aos profissionais da imprensa.