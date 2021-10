Abalado com a derrota, Vojvoda assume responsabilidade: "analisar os erros cometidos e planejar"

O técnico Juan Pablo Vojvoda mostrou-se visivelmente abalado na entrevista coletiva pós-jogo. Ao comentar sobre os primeiros gols sofridos, frutos de bola parada do Atlético-MG, Vojvoda afirmou a necessidade de corrigir o desempenho defensivo e reconheceu que o Fortaleza "não fez uma boa partida".

“Considero que os dois primeiros gols foram muito próximos. O primeiro gol se inicia de uma falta, uma bola parada. A bola entra no ângulo, muito difícil. O segundo gol, também na bola parada. Nós teremos que corrigir isso e seguir trabalhando. O time não fez uma boa partida.”

Questionado sobre a escolha de um meio-campo menos protegido, atuando com dois volantes e um meio-campista, Vojvoda reconheceu o erro e assumiu a responsabilidade.

“Quando o time perde, acho e acredito que erro. Sim, erro. Tenho que decidir. Assumo a responsabilidade.”

Apesar do resultado elástico, Vojvoda não desacredita de uma possível reação do Fortaleza. Entretanto, o foco do técnico argentino é a próxima partida pela Série A, contra o Athletico-PR, ressaltando que irá analisar os erros cometidos diante do Atlético-MG.

“O primeiro que temos que fazer é descansar. Nos preparar para a partida de sábado, contra o Athletico-PR. Esse é o nosso objetivo. A próxima partida [contra o Atlético-MG] será quarta-feira e teremos tempo de analisar os erros cometidos e planejar. Seguirei trabalhando e confiando em cada um dos meus atletas que compõe o Fortaleza”.

Veja a coletiva na íntegra