‘Viver Sertanejo’ recebe as duplas Fred & Fabricio e Guto & Nando neste domingo (19)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (19) vai recordar o cancioneiro do gênero musical com duas duplas.

O cantor Daniel, que comanda a atração, vai receber Fred & Fabricio e Guto & Nando, que, além de apresentar músicas, também vão revelar histórias e memórias das próprias carreiras.

Fred & Fabricio vão interpretar as canções "O Poder Que Cê Tem" e "Poder de Mentir" no programa, enquanto os irmãos Guto & Nando se apresentam com "Flashback" e "Hello!".

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Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".

O programa tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.