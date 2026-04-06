Vingança de Nina contra Carminha marca nova fase de 'Avenida Brasil'; veja os destaques

No capítulo previsto para ir ao ar na próxima quarta-feira (8), Nina finalmente volta ao Brasil, marcando o início de uma nova fase de "Avenida Brasil", em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

Na trama, Rita (Mel Maia) não esqueceu os traumas que viveu após a morte do pai. Abandonada por Carminha (Adriana Esteves) no lixão, a menina foi adotada por um casal argentino ainda na infância e teve um recomeço no país vizinho. Mais de 12 anos depois, retorna ao Brasil com uma nova identidade: agora atende por Nina (Débora Falabella) e surge com um perfil bem diferente: madura e movida pelo desejo de vingança.

Após a morte de Martín (Jean Pierre Noher), seu pai adotivo, Nina decide colocar em prática o plano contra a ex-madrasta. Durante o período em que viveu na Argentina, ela acompanhou de perto a vida de Carminha e conhece detalhes sobre sua rotina, incluindo o casamento com Tufão (Murilo Benício), a ascensão financeira e até o endereço da mansão onde vive.

Enquanto isso, no bairro do Divino, Carminha vive com Tufão e a família do ex-jogador, desfrutando do luxo conquistado com o casamento. Seu comparsa Max (Marcello Novaes) segue próximo, agora casado com Ivana (Letícia Isnard). Também ganha destaque nesta fase Jorginho (Cauã Reymond), filho adotivo do casal, reacendendo a expectativa pelo reencontro entre Rita/Nina e Batata/Jorginho.

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A vilã também convive com a filha Ágatha (Anna Karolina Lannes), fruto de sua relação com o amante, embora todos acreditem que a menina seja filha de Tufão. Apesar disso, Carminha demonstra pouco afeto pela criança, reservando seus sentimentos principalmente a Max e Jorginho, com quem mantém uma relação marcada por conflitos.

Para se aproximar da vilã, Nina se candidata a uma vaga de cozinheira na casa da família. No capítulo previsto para sexta-feira (10), ela é apresentada a toda a família por Ivana, que nem imagina a ligação dela com Carminha.

Novela de sucesso

Fenômeno na exibição original, "Avenida Brasil" marcou a cultura popular da década de 2010. Mesmo anos depois, cenas e falas seguem vivas na memória do público, como “É tudo culpa da Rita!”, “Toca pro inferno, motorista!” e “A partir de agora, você vai me chamar de senhora!”.

Nos bastidores, a Globo prepara uma continuação da trama. "Avenida Brasil 2" deve estrear em janeiro de 2027, com direção de Ricardo Waddington. Adriana Esteves aceitou reviver Carminha, agora em uma história que promete misturar redenção e novos conflitos.