'Tron: Ares' estreia em 1º lugar no Brasil, mas tem bilheteria abaixo do esperado nos EUA

O filme 'Tron: Ares', que estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (9), liderou as bilheterias no último fim de semana arrecadando R$ 5,7 milhões em solo brasileiro. Ao todo, dados da Comscore apontam que o longa foi visto por 233 mil pessoas entre quinta e domingo (12).

Apesar do sucesso em solo brasileiro, entretanto, os dados não parecem muito animadores para os fãs da franquia. Isso porque o filme estrelado por Jared Leto arrecadou apenas US$ 33,5 milhões nos Estados Unidos.

No Brasil, pelo menos, ele continua na liderança. O filme superou "A Casa Mágica da Gabby, que faturou R$ 3,37 milhões com 163 mil ingressos vendidos, alcançando o 2ª lugar em bilheteria.

Já em 3º lugar, o filme "Perrengue Fashion" surgiu com renda de abertura de R$ 2,7 milhões com 115 mil espectadores. O faturamento total nos cinemas brasileiros, ainda conforme a Comscore, foi de R$ 18,77 milhões, com 841 mil espectadores presentes nas salas de todo o país.

Ainda sobre "Tron: Ares", a esperança é de que o filme possa pagar os US$ 180 milhões (R$ 997 milhões) investidos para produção. Para isso, no entanto, ele precisa de sucesso mundialmente, mesmo que o esperado seja aumentar a arrecadação com exibições em formatos como IMAX, Dolby, 3D e 4DX.