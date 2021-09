Ratinho publica foto com neto Noah, nascido com hidrocefalia: ‘Nosso grande amor’

O apresentador de televisão Ratinho publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado do filho, Gabriel, e do neto Noah, de três anos, a quem chamou de “nosso grande amor” na legenda. Noah nasceu com hidrocefalia, uma malformação congênita que acomete um em cada mil bebês nascidos.

Com mais de 200 mil curtidas, a postagem recebeu comentários de famosos como Sônia Abrão, César Menotti, Kell Smith, Sorocaba e Wanessa.

O que é hidrocefalia?

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do Governo Federal, a hidrocefalia é uma doença rara “na qual ocorre um aumento da quantidade de líquor no cérebro, que, quando em excesso, aumenta a pressão dentro do crânio, podendo causar danos importantes”.

Dentre outros fatores, a hidrocefalia congênita pode estar associada a problemas vinculados à espinha bífida ou pode resultar de uma infecção materna durante a gestação, como rubéola, sífilis, citomegalovírus e toxoplasmose.

Geralmente, bebês que nascem com a malformação podem apresentar cabeça maior do que o “normal”, a “moleira” mais tensa e o olhar quase sempre voltado para baixo, o que os médicos chamam de “olhar de sol poente”.

As crianças também podem ter dificuldade de comer, irritabilidade, sonolência e vômito.

Por ser uma doença crônica, não há cura, mas há controle com tratamento.