Rapper Offset é baleado na Flórida, nos EUA

O rapper Offset, ex-integrante do trio Migos, foi baleado na noite desta segunda-feira (6) nas proximidades do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, na Flórida, nos Estados Unidos. As informações são do portal TMZ.

Uma fonte ligada ao rapper informou ao site americano que Offset foi hospitalizado, com quadro de saúde estável, e está sendo monitorado de perto.

O Departamento de Polícia de Seminole emitiu um comunicado informando estar ciente de um incidente ocorrido na área de serviço de manobristas do hotel, onde uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi levada para o Memorial Regional Hospital em Hollywood.

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Duas pessoas foram presas

A polícia também informou que duas pessoas foram detidas durante a investigação em curso, e que as operações do hotel voltaram ao normal, sem qualquer ameaça para o público.