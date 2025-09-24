Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:12)
Zoeira
Imagem mostra Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily na primeira roca de a fazenda
Legenda: Vetada da Prova do Fazendeiro, Carol Lekke já está na berlinda
Foto: reprodução/RecordTV

A primeira roça de "A Fazenda 17" começou a ser formada nessa terça-feira (23). Os participantes Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily estão na versão preliminar da berlinda. 

Três deles participam da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (24). Quem vencer a dinâmica se salva da zona de eliminação, enquanto os demais farão companhia a Carol, que foi vetada de participar da prova e já está na berlinda.

Após o resultado da prova, a roça será finalizada com três participantes e um deles será eliminado pelo público na quinta-feira (25).  

COMO FOI A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

A primeira formação de roça em "A Fazenda 17" foi marcada por debates acalorados, surpresas nos Poderes do Lampião e pela revelação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins.

Logo no início do programa, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou a abertura de uma votação popular para decidir se os dois permaneceriam no reality. 

Com mais de 92% dos votos, o público optou pela permanência. No entanto, como a identidade da dupla foi descoberta, eles perderam a chance de faturar os R$ 50 mil oferecidos caso mantivessem o segredo.

Os Poderes do Lampião

A dinâmica da noite começou com a definição dos poderes. Martina, vencedora da prova do último domingo (21), ficou responsável pela distribuição:

  • Poder Laranja: entregue a Gabily, que decidiu que Will, Walério e Mesquita não poderiam votar nesta roça.
  • Poder Branco: ficou com Fabiano. Com isso, todos os votos recebidos por ele teriam peso dois na contagem final.

A indicação da fazendeira

Na primeira indicação da temporada, a fazendeira Rayane surpreendeu ao colocar Carol diretamente na roça, após uma séria discussão entre as duas na manhã do mesmo dia.

Até então, a expectativa era de que Rayane escolhesse Yoná, mas ela mudou de posição no momento decisivo.

Durante a votação, Carol afirmou ter sido agredida pela fazendeira. Entretanto, Galisteu explicou que a produção revisou as imagens ao longo do dia e não identificou nenhuma infração cometida por Rayane.

Veja também

teaser image
Zoeira

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

teaser image
Zoeira

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Votação da casa

Ao receber 16 votos, Fabiano foi direito para a berlinda.

Abaixo, veja como foi a votação:

  • Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
  • Gabily votou em Duda Wendling;
  • Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
  • Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
  • Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
  • Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
  • Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
  • Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
  • Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
  • Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
  • Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
  • Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
  • Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
  • Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
  • Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
  • Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
  • Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
  • Duda Wendling votou Maria Caporusso;
  • Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
  • Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
  • Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
  • Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.

Baia e resta um

Por ser o segundo peão da noite a ser indicado à zona de eliminação, Fabiano pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco da roça. Ele escolheu Dudu Camargo

Em seguida, o jornalista deu início à dinâmica do resta um, no qual Gabily sobrou. Por ser a última, ela podia vetar alguém da Prova do Fazendeiro, e acabou optando por Carol Lekker para ficar de fora.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily na primeira roca de a fazenda
Zoeira

Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)

Redação
Há 27 minutos
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
foto da atriz Claudia Cardinale em tapete vermelho
Zoeira

Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours

Diário do Nordeste/AFP
23 de Setembro de 2025
Anne Marie era filha da modelo Schynaider e tinha 16 anos
Zoeira

Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha de 16 anos

Anne Marie Garnero sofria de cardiomiopatia dilatada e teve uma parada cardíaca

Redação
23 de Setembro de 2025
Rayane é conhecida por ser namorada do cantor Belo
Zoeira

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

Defesa da influenciadora acusa ex-miss bumbum de difamação em rede nacional

Redação
23 de Setembro de 2025
Virginia está processando a Meta pelo uso de sua imagem de forma ilegal
Zoeira

Virginia Fonseca processa redes sociais após descobrir perfis falsos com uso de IA

Influenciadora identificou seis páginas que criavam conteúdos manipulados

Redação
23 de Setembro de 2025
Imagem da série House of Guinness para matéria sobre lançamentos da Netflix.
Zoeira

Confira 5 lançamentos da semana na Netflix

Lista inclui filmes e séries

James Van Der Beek interpretou o personagem Dawson Leery, o protagonista da série de televisão
Zoeira

James Van Der Beek faz aparição surpresa em reunião de 'Dawson’s Creek'

Ator de 48 anos participou virtualmente do encontro beneficente

Redação
23 de Setembro de 2025
Quatro personagens. Da esquerda para a direita: homem branco de cabelo castanho e terno preto olhando para o último personagem da fileira. Homem branco de cabeça raspada, óculos e terno, também olhando para a última figura. Mulher branca de cabelo escuro avermelhado, blusa preta e casaco de pelos brancos, também olhando para o último personagen. Homem branco de cabelo preto e terno cinza, olhando para os outros três personagens enquanto gesticula. Ao fundo, uma sala cinza, vazia e iluminada por luz branca.
Zoeira

TV Globo exibe 'Truque de Mestre - O 2º Ato' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (23)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (23) traz ação e comédia para o público de casa

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025