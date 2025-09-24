Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação
Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)
A primeira roça de "A Fazenda 17" começou a ser formada nessa terça-feira (23). Os participantes Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily estão na versão preliminar da berlinda.
Três deles participam da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (24). Quem vencer a dinâmica se salva da zona de eliminação, enquanto os demais farão companhia a Carol, que foi vetada de participar da prova e já está na berlinda.
Após o resultado da prova, a roça será finalizada com três participantes e um deles será eliminado pelo público na quinta-feira (25).
COMO FOI A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA
A primeira formação de roça em "A Fazenda 17" foi marcada por debates acalorados, surpresas nos Poderes do Lampião e pela revelação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins.
Logo no início do programa, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou a abertura de uma votação popular para decidir se os dois permaneceriam no reality.
Com mais de 92% dos votos, o público optou pela permanência. No entanto, como a identidade da dupla foi descoberta, eles perderam a chance de faturar os R$ 50 mil oferecidos caso mantivessem o segredo.
Os Poderes do Lampião
A dinâmica da noite começou com a definição dos poderes. Martina, vencedora da prova do último domingo (21), ficou responsável pela distribuição:
- Poder Laranja: entregue a Gabily, que decidiu que Will, Walério e Mesquita não poderiam votar nesta roça.
- Poder Branco: ficou com Fabiano. Com isso, todos os votos recebidos por ele teriam peso dois na contagem final.
A indicação da fazendeira
Na primeira indicação da temporada, a fazendeira Rayane surpreendeu ao colocar Carol diretamente na roça, após uma séria discussão entre as duas na manhã do mesmo dia.
Até então, a expectativa era de que Rayane escolhesse Yoná, mas ela mudou de posição no momento decisivo.
Durante a votação, Carol afirmou ter sido agredida pela fazendeira. Entretanto, Galisteu explicou que a produção revisou as imagens ao longo do dia e não identificou nenhuma infração cometida por Rayane.
Votação da casa
Ao receber 16 votos, Fabiano foi direito para a berlinda.
Abaixo, veja como foi a votação:
- Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
- Gabily votou em Duda Wendling;
- Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
- Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
- Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
- Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
- Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
- Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
- Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
- Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
- Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
- Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
- Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
- Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
- Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
- Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
- Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
- Duda Wendling votou Maria Caporusso;
- Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
- Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
- Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
- Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.
Baia e resta um
Por ser o segundo peão da noite a ser indicado à zona de eliminação, Fabiano pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco da roça. Ele escolheu Dudu Camargo.
Em seguida, o jornalista deu início à dinâmica do resta um, no qual Gabily sobrou. Por ser a última, ela podia vetar alguém da Prova do Fazendeiro, e acabou optando por Carol Lekker para ficar de fora.