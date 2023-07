Por onde anda Gabriela Alves, a Glorinha de Mulheres de Areia?

Longe da televisão há 11 anos, Gabriela Alves, intérprete de Glorinha em 'Mulheres de Areia', da Globo, tem se dedicado à carreira de terapeuta e mora no spa de sua família, em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do Globo, a terapeuta disse que, atualmente, trabalha com "empoderamento feminino" e "as dores criadas dentro do patriarcado". "Sou uma terapeuta da alma, mentora da arte do ser e guardiã do sagrado feminino. Tenho um projeto chamado 'A cura do feminino' e estava viajando com ele pelo País", contou a atriz.

Seu último papel em novela foi no SBT, em 'Amor e Revolução' (2011). Depois, ela ainda participou de peças teatrais, mas decidiu focar na carreira de terapeuta. "Eu cogitaria a voltar a atuar se surgisse uma personagem que abordasse essa questão feminina com que eu trabalho hoje. Mas não é algo que estou procurando ou investindo", comentou.

Legenda: Gabriela Alves está longe das telinhas há 11 anos e, atualmente, trabalha como terapeuta Foto: Reprodução/Instagram

Outro motivo que afastou Gabriela da televisão foi a fama. "Mexeu comigo. A exposição me cansou, me machucou. Sempre busquei levar uma vida íntegra e cheguei a chorar algumas vezes por ter sido colocada em polêmicas, muitas vezes por declarações que eu nem mesmo falei e saíram na mídia. Também me incomodava o fato de ficarem tomando conta da minha vida", declarou ela, que também atuou em 'Tropicaliente' (1994).

Gabriela comemorou volta da novela

No Instagram, Gabriela comemorou a volta de 'Mulheres de Areia' à programação da Globo.

"Há 30 anos, estreei a minha primeira novela. Na época, eu estava pesquisando curso pré-vestibular para fazer faculdade de psicologia. Eu já era atriz desde os meus 4 anos de idade. Para mim, atuar era algo natural. Como brincar de boneca. Mas, aos 20 anos, foi quando comecei a questionar se eu realmente era atriz", lembrou a terapeuta, que disse nunca ter tido a ambição de construir uma carreira na dramaturgia.

"Foi, de fato, uma das melhores experiências que tive como atriz. Contracenar com nomes como Dona Laura Cardoso, Paulo Goulart, o querido Marquinhos Frota e, é claro, a diva mor Gloria Pires, foi mesmo um presente", ela escreveu.

Na trama de Ivani Ribeiro, Glorinha era irmã de Tonho da Lua (Marcos Frota) e enteada de Donato (Paulo Goulart). Ela se envolve com Tito, vivido por Eduardo Moscovis.