Polícia apreende 40 mil dólares falsos na casa de Bia Miranda no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 40 mil dólares em cédulas falsas, além de joias, um carro e eletrônicos, na casa da influenciadora Bia Miranda. A ação faz parte de uma investigação sobre divulgação de jogos ilegais.

Agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da influenciadora na sexta-feira (27), durante a segunda fase da Operação Desfortuna, conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado, à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).

De acordo com a polícia, o dinheiro falso seria utilizado como estratégia para atrair seguidores e incentivar apostas em plataformas online. Em depoimento, Bia Miranda afirmou que usava as cédulas apenas como material cenográfico para a produção de vídeos nas redes sociais.

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Durante a operação, também foram recolhidos joias, um veículo e aparelhos eletrônicos, que passarão por perícia. Os investigadores solicitaram ainda o bloqueio das contas bancárias da influenciadora.

A ação faz parte de um esforço para combater o financiamento de organizações criminosas ligadas a jogos de azar, que, segundo a Polícia Civil, têm feito diversas vítimas no Estado.

Bia Miranda já havia sido alvo da primeira fase da operação, realizada em agosto de 2025, quando não foi localizada. A nova etapa foi motivada por informações do Ministério da Fazenda, que apontaram a continuidade da divulgação de plataformas ilegais pela influenciadora.

A influenciadora ganhou fama nacional ao participar do reality show "A Fazenda 14", da Record, em 2022. Bia ainda é filha de Jenny Miranda, e neta de consideração de Gretchen, e já viveu várias polêmicas familiares e brigas públicas na internet.