Max e Iggor Cavalera não participarão de show final do Sepultura, diz Kisser

O tão esperado reencontro da formação clássica do Sepultura no palco não deve sair do papel. A ideia era reunir os integrantes no show de despedida da banda, previsto para o segundo semestre de 2026, mas as negociações não avançaram.

Em entrevista à Metal Hammer, o guitarrista Andreas Kisser afirmou que Max e Iggor Cavalera foram convidados, mas optaram por não participar. “Nós convidamos os irmãos Cavalera.

Conversei pessoalmente com o Iggor por telefone há alguns meses e começamos a nos comunicar. Até nossos empresários foram falar com a equipe deles e tal. Mas eles não querem participar, e tudo bem. É uma escolha deles", disse.

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Segundo Kisser, a proposta era transformar o último show em uma grande celebração da trajetória do grupo. “Faria sentido ter uma celebração no final, para os fãs e simplesmente para nos divertirmos no palco”.

A versão, no entanto, foi contestada por Gloria Cavalera, empresária e esposa de Max. Em publicação nas redes sociais, ela negou qualquer contato: “Para todo mundo por aí que ficou revoltado hoje por manchetes falsas, só para vocês saberem: ninguém nunca entrou em contato comigo e ninguém entrou em contato com o Max. Fim da história. Sigam com o seu dia", completou.

Max Cavalera já havia indicado anteriormente que não tem interesse em uma reunião pontual, destacando seu foco nos projetos atuais.

“Você entende que, se acabarmos fazendo uma reunião do Sepultura, é quase como se não pudéssemos voltar ao projeto Cavalera, sabe? Não faria muito sentido.As pessoas provavelmente pensariam: ‘Não quero assistir ao Cavalera se eles estiverem fazendo uma reunião ‘de verdade’. Para mim, eu não quero fazer isso porque adoro o que temos aqui no Cavalera agora”, disse, em julho de 2024, ele ao site Metal Injection.

Enquanto isso, o Sepultura segue com a turnê de despedida “Celebrating Life Through Death”, com a formação atual liderada por Derrick Green. O grupo ainda deve se apresentar no Rock in Rio 2026 antes do encerramento definitivo.