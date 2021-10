Marido de Andressa Urach assume perfil do Instagram da modelo e bloqueia seguidores

Mais um capítulo da confusa relação entre Andressa Urach e o marido chamou atenção nas redes sociais, nesta terça-feira (5). Com o retorno do casal após a separação, Thiago Lopes revelou que está no comando do Instagram da esposa. Na rede social, ele publicou mensagens informando que bloqueou seguidores na página da esposa.

Ainda em stories, ele pediu que os internautas não enviassem mensagens privadas. "Não envie direct para mim, pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela", escreveu ele.

Na rede social, ele também atacou veículos da imprensa. "Para não divulgar as pessoas uma história de superação de um casal com a consequente preservação da família, a imprensa, que odeia a instituição familiar, propaga todo tipo de fake news falando que tudo que passamos foi armado. Não acreditem nesses jornalistas de meia tigela. Eles odeiam a sua família".

Na última segunda-feira (3), Thiago Lopes fez publicação falando da atual situação do casal. "E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o "ex" quando se referirem a mim".