Irmã de Oruam aluga sala de cinema no RJ para anunciar gravidez

Cantora gospel Débora Gama está esperando primeiro do marido Gabriel Brasil

Montagem de fotos de anúncio de gravidez da cantora Débora Gama, irmã de Oruam, em sessão de cinema
Legenda: Cantora Débora Gama, irmã do rapper Oruam, anunciou gravidez de primeiro filho em sessão de cinema particular
Foto: Reprodução/Instagram

A cantora gospel Débora Gama, irmã do rapper Oruam, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Gabriel Brasil. A notícia foi anunciada em uma sessão de cinema particular.

O casal alugou uma sala no CineCarioca Nova Brasília, no Rio de Janeiro, e convidou amigos e familiares para assistir ao vídeo de casamento dos dois, celebrado em dezembro de 2024.

Após imagens da cerimônia, surpreenderam os presentes com o ultrassom do bebê e som dos seus batimentos cardíacos. 

O momento foi compartilhado nas redes sociais por Marcia Gama, mãe de Débora e Oruam.

“Em meio à dor, às lágrimas e ao peso de ver o mundo desabar sobre nós, percebo que até no caos há refrigério”, escreveu.

RAPPER ORUAM ESTÁ PRESO HÁ UM MÊS

Marcia ressaltou como a notícia foi importante em meio ao momento delicado que a família está vivendo. Oruam está preso desde o filho de julho.

O rapper foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

No mês passado, ele também passou a responder por tentativa de homicídio contra policiais do Rio de Janeiro. Oruam é acusado de impedir a apreensão de um menor procurado por roubo no Rio de Janeiro. 

Em carta aberta publicada pela equipe, o artista afirmou que vive “uma fase difícil”, mas garante manter a fé e a esperança em que a justiça irá prevalecer.

 

