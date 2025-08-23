Irmã de Oruam aluga sala de cinema no RJ para anunciar gravidez
Cantora gospel Débora Gama está esperando primeiro do marido Gabriel Brasil
A cantora gospel Débora Gama, irmã do rapper Oruam, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Gabriel Brasil. A notícia foi anunciada em uma sessão de cinema particular.
O casal alugou uma sala no CineCarioca Nova Brasília, no Rio de Janeiro, e convidou amigos e familiares para assistir ao vídeo de casamento dos dois, celebrado em dezembro de 2024.
Após imagens da cerimônia, surpreenderam os presentes com o ultrassom do bebê e som dos seus batimentos cardíacos.
O momento foi compartilhado nas redes sociais por Marcia Gama, mãe de Débora e Oruam.
“Em meio à dor, às lágrimas e ao peso de ver o mundo desabar sobre nós, percebo que até no caos há refrigério”, escreveu.
RAPPER ORUAM ESTÁ PRESO HÁ UM MÊS
Marcia ressaltou como a notícia foi importante em meio ao momento delicado que a família está vivendo. Oruam está preso desde o filho de julho.
O rapper foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.
No mês passado, ele também passou a responder por tentativa de homicídio contra policiais do Rio de Janeiro. Oruam é acusado de impedir a apreensão de um menor procurado por roubo no Rio de Janeiro.
Em carta aberta publicada pela equipe, o artista afirmou que vive “uma fase difícil”, mas garante manter a fé e a esperança em que a justiça irá prevalecer.