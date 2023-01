Gretchen se casa pela 3ª vez com marido em ritual indígena: 'sob a benção da mata'

A cantora Gretchen se casou mais uma vez com o atual marido, o músico Esdras de Souza. Dessa vez, na terceira cerimônia como casal, os dois optaram por um ritual indígena. Nas redes sociais, Gretchen compartilhou fotos do casamento na sexta-feira (6), incluindo o momento em que ela e o marido aparecem de cocar recebendo as bençãos de uma sacerdote.

"Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena, sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia. A Pajé Roxita fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó", disse ela no relato.

Outras cerimônias

Juntos há 2 anos, Gretchen e Esdras já casaram em Belém do Pará e em Lisboa, em Portugal, país onde viveram por um tempo. Recentemente, a cantora revelou que os dois pretendem retornar às terras lusitanas em breve, logo após passarem por divergências com vizinhos.

Sobre o novo casmento, ela agradeceu a energia do momento. "Agora estamos casados sob a benção da mata, do vento, dos espíritos da floresta, do sol e Deus. Foi lindo, emocionante e muito forte e significativo. Quem conhece sabe", continuou sobre a nova cerimônia.