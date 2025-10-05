Ex de Travis Kelce reage a suposta indireta em nova música de Taylor Swift

Em meio à empolgação mundial com o lançamento do novo álbum de Taylor Swift, uma pessoa parece não estar interessada em participar da celebração: Kayla Nicole, ex-namorada de Travis Kelce, atual noivo da cantora.

A jornalista e modelo de 33 anos foi apontada por fãs como possível alvo de uma das faixas do disco e, pouco depois da estreia, compartilhou uma mensagem considerada uma resposta sutil às supostas indiretas.

Kayla e Travis viveram um relacionamento de cinco anos, entre 2017 e 2022, com idas e vindas. Um ano após o término, em 2023, o astro da NFL iniciou o namoro com Taylor Swift; e os dois noivaram em agosto de 2025.

A polêmica começou com a faixa “Opalite”, terceira música do novo álbum de Taylor, "The Life of a Showgirl".

O trecho “Você não conseguia entender por que se sentia sozinho. Você estava nisso de verdade, ela estava no celular e você era só uma pose” foi interpretado por fãs como uma referência ao relacionamento anterior de Kelce com Kayla.

A música continua: “E não tentamos amar o amor? Damos tudo o que temos. Você finalmente saiu da mesa, e que pensamento simples. Você passa fome até não passar mais".

A interpretação ganhou força após ressurgir um vídeo antigo em que Travis Kelce pede para a então namorada guardar o celular enquanto ela filmava um story em um restaurante.

“Meu Deus. Larga o celular. Você nem está mais bebendo seu vinho, podemos ir?”, dizia ele nas imagens. O registro, somado à letra, levou fãs e veículos internacionais como People, Page Six e Daily Mail a sugerirem que Taylor estaria relembrando o passado do noivo.

Se manifestou

Na sexta-feira (3), horas após o lançamento do álbum e em meio ao burburinho nas redes, Kayla Nicole usou o Instagram para se manifestar de forma indireta. Nos stories, ela compartilhou um trecho icônico do programa "America’s Next Top Model", em que a modelo Eva Marcille responde a Tyra Banks: “Eu não me comparo a outras garotas... Não sou comparável a ninguém".

Nos comentários de suas postagens recentes, fãs demonstraram apoio diante dos ataques que Kayla vem recebendo por causa da suposta referência na música.

“Tão linda! Estou atordoada por ainda falarem de você. Se está feliz, foque na sua felicidade”, escreveu uma seguidora. “Eles continuam querendo te arrastar para baixo, mas você continua subindo”, disse outro fã.

Sem mencionar diretamente o nome de Taylor Swift ou Travis Kelce, Kayla Nicole parece ter preferido responder com elegância, mostrando que não pretende se envolver em polêmicas.