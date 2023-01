Cintia Dicker celebra melhora da filha: ‘Da incubadora para o bercinho’

A modelo Cintia Dicker celebrou na tarde desta segunda-feira (9) uma melhora no estado de saúde da primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby. A modelo contou que a filha saiu da encubadora e agora está no bercinho.

No clique compartilhado no perfil do Instagram da modelo, Aurora aparece usando uma roupinha branca. “O primeiro look da babyzuca. Ela foi promovida! Da incubadora para o bercinho”, escreveu Cintia na legenda da imagem.

Aurora nasceu no dia 26 de dezembro e já passou por 3 intervenções cirúrgicas desde que nasceu. Cintia e Pedro ainda não falaram publicamente sobre o problema de saúde da bebê.

Há alguns dias, Pedro Scooby apareceu chorando no Instagram ao falar da saúde da filha. Ele contou que o dia tinha sido difícil para a pequena e pediu orações.

Scooby ainda é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do relacionamento com Luana Piovani. Os dois, aliás, se envolveram em uma polêmica nos últimos dias. Luana acusou publicamente o ex de não pagar a pensão dos filhos integralmente.