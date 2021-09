Polícia prende suspeitos de sequestro do influenciador Crusher Fooxi do Free Fire

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens, ambos de 27 anos, suspeitos de extorquir o gamer e influenciador digital Arthur Ramos, 22, conhecido no game mobile Free Fire por "Crusher Fooxi".

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Sede de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. Nesta quarta-feira (1ª), a Polícia Civil divulgou as informações da operação. Um terceiro envolvido no crime, de 28 anos, também foi identificado.

Segundo a Polícia Civil, o influenciador sofreu um sequestro-relâmpago com a namorada e a sogra — no último dia 18, após serem abordados em Pariquera-Açu (SP).

A família foi rendida por dois homens na casa da namorada do influenciador, colocados no veículo dele e levados à cidade de São Paulo.

Extorsão via Pix

De acordo com a Polícia, durante o percurso do interior para capital, as vítimas foram obrigadas a fazer operações bancárias de transferências via Pix, em um total de R$ 35 mil.



Telefones celulares, sistema de som do veículo, entre outros pertences, foram roubados, gerando prejuízo aproximado de R$ 73 mil. Após conseguir dinheiro e eletrônicos, as vítimas foram abandonadas na capital.

A vida de ostentação no Instagram de Arthur Ramos pode ter atraído os olhares dos criminosos. Na rede social do gamer é possível ver diversas fotos dele com carros de luxo e em viagens.