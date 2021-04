PlayStation Plus de abril: veja os três jogos gratuitos para assinantes

O mês de abril chegou e os jogos gratuitos para assinantes da PlayStation Plus foram anunciados. Três games estarão disponíveis a partir do dia 6. Diferentes narrativas poderão ser baixadas. "Oddworld: Soulstorm", "Days Gone" e "Zombie Army 4: Dead War" ficarão livres para download até o dia 3 de maio.

Saiba mais sobre os jogos:

Oddworld: Soulstorm

Abe, de Oddworld, está de volta neste jogo estilo plataforma de ação e aventura que se passa logo após os eventos de Oddworld: New ‘N’ Tasty de 2014. Deixando de ser uma engrenagem de uma mega-corporação para se tornar um herói inusitado e símbolo de esperança, agora Abe deve fazer tudo o que for necessário para salvar seus aliados Mudokons.

Conforme recrutar mais seguidores, o jogador dependerá da sua saúde e habilidade de resolver quebra-cabeças, vasculhar itens e criar um arsenal para liberar seus amigos.

Days Gone

Jogue como Deacon St. John, um errante caçador de recompensas, e entre no mundo aberto e desesperado do Pacific Northwest, onde os fracos não têm vez.

Enfrente as ameaças da estrada na sua fiel motocicleta enquanto luta contra hordas de frenéticos ensandecidos (assim como alguns humanos que são tão aterrorizantes quanto). O clima imprevisível e diferentes horários do dia e noite podem trazer grandes perigos e surpresas.

Zombie Army 4: Dead War

O exército de Hitler está de volta neste shooter arrepiante dos criadores de Sniper Elite 4. Inimigos abomináveis e ocultos, armas épicas e uma nova e angustiante campanha para 1 a 4 jogadores** esperam por você na Europa de 1940, onde você precisará lutar para salvar a humanidade do apocalipse de mortos-vivos.

Continue a história alternativa de Zombie Army Trilogy em níveis novos e revele um plano sinistro que leva o Batalhão de Sobreviventes através da Itália e além.