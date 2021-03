Zé Neto diz que Cristiano trata pulmão comprometido em 30% por Covid-19

O cantor Zé Neto publicou vídeos no Instagram, na tarde desta quinta-feira (25), para falar sobre o estado de saúde do companheiro de palco. O sertanejo Cristiano segue usando oxigênio em internação por conta dos pulmões comprometidos pela Covid-19.

Cristiano necessitou ser internado, na última quarta-feira (24), no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) após apresentar complicações provocadas pela doença.

"O Cris está bem. Eu falo com a Paula diariamente. Ela está falando que ele já está apresentando sintomas de melhoras. Estamos rezando e na torcida. Infelizmente é uma doença que a gente não pode fazer nada. Ficamos de mãos atadas. Ele foi internado porque a saturação dele chegou a 83%. Ele ainda está no oxigênio. O pulmão dele está 30% comprometido. A saturação dele está entre 90 e 95%. O ideal acho que é 96%. Se Deus quiser, logo ele está em casa", declarou em stories do Instagram.

Cristiano foi diagnosticado com a doença no último dia 17. Dias antes a mulher, a sogra e os filhos também foram diagnosticados com o coronavírus.

“O sertanejo apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde. Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações”, divulgou a assessoria.



Na semana passada, Cristiano também postou vídeos para falar sobre a doença. "A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. A gente temia muito por esse momento. Achamos que não iria chegar, mas vai se tornar um pouco inevitável esse vírus. O vírus chegou até a minha casa, o nosso lar, através de outra pessoa. Sei que as pessoas têm a mania de ficar atrás da tela do celular metendo a boca, mas não vou entrar nesses méritos e não culpo a pessoa que trouxe o vírus para minha casa", disse.

Zé Neto enfrentou a Covid-19 em 2020

Em junho do ano passado, o sertanejo Zé Neto também testou positivo para Covid-19. Ele decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base de Rio Preto, após apresentar tosse, espirro e febre.

Durante o isolamento, Zé Neto publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo pelo apoio dos fãs que recebeu e pediu para que as pessoas respeitassem as orientações de prevenção à doença.