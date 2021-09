Xand Avião fala sobre álbum 'Viva La Vida' gravado no Ceará, novo produtor musical e união no forró

O cantor Xand Avião lançou o álbum "Viva La Vida", gravado no Ceará, nesta sexta-feira (24). Em entrevista exclusiva, no 29º episódio do podcast "É Hit", o forrozeiro falou sobre o cenário escolhido para gravar os clipes da nova produção audiovisual — em Beberibe (CE). O comandante do Aviões também deu detalhes sobre a mudança de produtor musical da banda.

O projeto audiovisual apresenta sete canções: “Bebi Até Cair”, “É de Mim Que Você Gosta”, “Fora de Cogitação”, “Os Home Tudo Apaixonado”, “Vou Botar Pra Dentro”, "Vou Ficar te Devendo" e o feat com Zé Vaqueiro, a composição “Superação Digital”. Xand Avião contou que ouviu cerca de 300 composições para montar o novo álbum.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

01min10 - Xand Avião fala sobre a paixão pelo Ceará

01min28 - Xand Avião fala sobre casa e terreno que comprou em Beberibe

14min15 - Cobrança dos fãs e ausência de DJ Ivis

17min40 - Xand Avião fala sobre união do forró por meio de projeto "Viiixi"

21min15 - Como será o Natal e Réveillon de Xand Avião?

22min15 - Xand Avião quer realizar DVD no aterro na Praia de Iracema

No bate-papo, Xand Avião comentou ainda o impacto da pandemia do coronavírus na carreira e também falou de como a doença atingiu a própria família. "Perdemos muitas pessoas. Perdi dois parentes, perdi amigos para essa doença. Depois disso, a gente passou a viver nossa vida de verdade".

O forrozeiro abordou ainda a volta dos trabalhos musicais com o produtor musical cearense Emanuel Dias. Ele foi responsável por assinar os volumes I, II, III e IV do Aviões do Forró.

Uma das canções de destaques assinadas por Emanuel Dias foi a música "Chupa que é Uva".