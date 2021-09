Xand Avião diz que foi 'idiota e imbecil' com Cremosinho; influenciador responde nos stories

O cantor Xand Avião resolveu falar, na manhã desta quinta-feira (23), do vídeo da expulsão de Cremosinho do palco de um evento — realizado na capital cearense. Nos stories do Instagram, o comandante do Aviões disse que conversou com o influenciador digital ainda pela noite de quarta-feira (23). O forrozeiro reconheceu ter sido grosseiro e mal-educado ao tirar o potiguar do palco.

"Tentei ser engraçado, quis fazer uma brincadeira com o Cremosinho. Acabei sendo um idiota e imbecil, a palavra certa é essa. Fui, no mínimo, mal-educado, sem necessidade. Errei e tô aqui assumindo meu erro. Um cara que nunca me fez mal. Infelizmente, quando vi o vídeo vi que fui totalmente grosseiro e mal-educado e eu não sou assim", declarou Xand Avião.

Assista:

Xand Avião Cantor Não sou perfeito. Sou passível de erros e acertos. Estou aqui assumindo meus erros.

Resposta de Cremosinho

Ainda no início da tarde desta quinta-feira (23), Cremosinho usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Em vídeo, o influenciador afirmou que a conversa com Xand já havia acontecido.

"Venho aqui dizer que já tá tudo certo. Deus me deu o dom de perdoar e eu já perdoei o Xand, ele conversou comigo ontem, me pediu desculpas e falou que realmente errou. Todo mundo erra, e que isso não se repita nem comigo nem com outras pessoas", pontuou.

Na mesma série de imagens, o potiguar continuou a afirmar que o assunto já estava encerrado. "Há males que vem para o bem. Às vezes, a gente precisa levar um tapa nas costas para dar um passo para a frente, então Xand está desculpado, só espero que não se repita", finalizou.

Entenda o caso

Legenda: Xand Avião e Zé Vaqueiro estavam no palco de pocket show durante ocorrido Foto: Reprodução/Instagram

Xand Avião realizou um pocket show com a presença de empresários no lançamento de um novo evento, em Fortaleza. Nos vídeos feitos por convidados, o cantor interrompe Cremosinho, que estava cantando. "Suposições, amanhã, tu vai no show do Safadão, tu vai fazer a mesma coisa?", questionou Xand Avião

Cremosinho de imediato respondeu: "se ele chamar, tem que fazer, né?", já sendo retirado do palco por Xand Avião, que diz que o rapaz teria outros atributos. "Eu já vi uma foto sua nu", explica, removendo Cremosinho do palco.

Veja momento de show:

Ainda na noite de quarta-feira, Xand Avião postou comunicado com pedido de desculpas para Cremosinho.

"Ontem foi um dia muito especial pra mim. Um projeto que estamos trabalhando há meses saiu do papel e em meio a tanta alegria, preciso fazer um pedido de desculpas. Durante a festa, Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos que, com razão, puxaram a minha orelha pelo vacilo. Desculpe, amigo", declarou Xand Avião.

