Sem DJ Ivis e por cobrança dos fãs, Xand Avião volta a trabalhar com produtor do 'volume 3'

Para quem curte as músicas dos primeiros álbuns do Aviões do Forró indicamos a ficar de olho no novo trabalho de Xand Avião que será lançado nesta sexta-feira (24). Intitulado de "Viva La Vida", a produção audiovisual levou o cantor a olhar para o passado. Sem DJ Ivis e por cobrança dos fãs, o forrozeiro convidou Emanuel Dias para produzir o repertório.

Em entrevista exclusiva à coluna, Xand Avião disse que os fãs cobravam dele músicas com "pegada" dos primeiros álbuns da banda. O forrozeiro não pensou duas vezes em buscar o cearense Emanuel Dias para produzir um novo trabalho.

Emanuel Dias cuidou dos arranjos de um dos álbuns de maior importância na carreira do Aviões do Forró. "A Diferença Está No Ar - Volume 3" alavancou o nome de Xand e Solange Almeida ao Nordeste e, em seguida, para o Brasil.

"As últimas quatro musicas que tinha gravado, nos últimos quatro meses, foram todas produzidas pelo DJ Ivis e todas foram feitas por teclado, como fez os Barões, Zé Vaqueiro e João Gomes. Devido à pandemia, devido a não poder ir para o estúdio, o DJ vinha para minha casa, colocava voz aqui mesmo e soltava. Uma coisa bem eletrônica. Estava sendo cobrado pelos fãs para voltar com a pegada dos aviões como antigamente", contou Xand Avião.

Xand Avião Cantor Foi aí que eu trouxe o Emanuel para me ajudar. Foi uma falta do DJ [Ivis], lógico, sim. Se ele tivesse com a gente aqui quem teria produzido era ele, mas já tínhamos conversado que ele iria fazer isso também. Ele iria fazer as duas coisas, não ia ser só ser eletrônico e nem só como antigamente

Quem é Emanuel Dias?

Natural de São João de Jaguaribe (CE), Emanuel Dias, 45, trabalhou com Xand Avião nas produções dos primeiros álbuns do Aviões do Forró. Do volume um ao quatro, até um "pedaço" da "Pool Party do Aviões", ganhou o olhar do cearense. Um dos trabalhos que mais estourou na produção dele foi "Chupa que é de Uva".

Emanuel Dias contou a coluna que, em "Viva La Vida", ele e Xand Avião prezaram pelo som ao vivo, sem grandes interferências em estúdio — algo ausente em trabalhos com piseiro feitos por DJ Ivis.