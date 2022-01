Wesley Safadão adia Garota Vip Fortaleza para outubro e diz que não há Covid em eleições

O cantor Wesley Safadão anunciou no Instagram, nesta terça-feira (18), o adiamento do evento Garota Vip Fortaleza. A festa nasceu no Ceará e, por mais um ano, terá data mudada pela pandemia do coronavírus. Em vídeo, ele declarou que os fãs terão o evento em outubro, período das eleições.

O cearense comentou que no período eleitoral tudo é possível, portanto será realizado o evento. Em tom de crítica, Wesley Safadão lembra as últimas eleições, em 2020.

Assista:

Na época, em plena pandemia do coronavírus, foram registradas convenções partidárias e carreatas, mesmo com decretos em vigor no Ceará.

As festas do cantor cearense reúnem mais de 15 mil pessoas. Atualmente, o governo estadual só libera eventos com 500 pessoas, algo inviável financeiramente para grandes artistas.

Wesley Safadão Cantor a gente tem data para fazer em julho, seria em abril, mas de acordo com o decreto hoje para 500 pessoas, a gente acredita que em abril não vamos ter o público suficiente para realizar o Garota Vip. Então, estamos preparando para julho, mas eu acredito que em outubro vai ser o nosso Garota Vip. Mas por que em outubro, Safadão? Porque outubro, gente, no Brasil, mês de eleição, mês de política, e mês de política, venhamos e convenhamos, o covid não está no país

Em evento no último fim de semana, em um show de Tamandaré, no litoral de pernambucano, o cearense falou que não irá ficar parado sem shows, mesmo com limitações.

"Eu não vou ficar em casa mais. Vou sair pra trabalhar porque eu tenho conta pra pagar e as pessoas que trabalham comigo também têm. Se depender de mim, o show não vai parar. Respeitem a turma que faz evento", disse ele.