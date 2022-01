Cantora de brega morre em colisão com poste e outros três ficam feridos

A cantora Jammylle Magalhães, 18, vocalista da banda Adupla, morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente com uma Kombi na PE-22, em Recife, no sábado (15). O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e deixou o local do acidente. As informações são do G1.

De acordo com populares, o veículo capotou durante o acidente. A jovem foi socorrida, mas morreu no Hospital Miguel Arraes, no mesmo município, informaram familiares.

Legenda: Jovem cantora era vocalista da banda Adupla Foto: Reprodução/Instagram

O cunhado de Jamyli, José Júnior, contou que a jovem voltava de uma festa com quatro pessoas, quando ocorreu o acidente. "O rapaz que fez o transporte tentou fazer uma manobra arriscada. A Kombi capotou várias vezes e se chocou com o poste", detalhou.

Ainda de acordo com o portal de notícias, o Corpo de Bombeiros disse ter socorrido uma pessoa para o Hospital da Restauração, na área central do Recife e que outras três teriam sido atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O velório de Jammyli acontece nesta segunda-feira (17), às 14h, no Cemitério de Paulista.