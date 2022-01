Mari Fernandez lança novo EP e prepara gravação de DVD em Fortaleza

A cantora cearense Mari Fernandez começou 2022 com grandes projetos musicais. Nesta sexta-feira (14), a forrozeira lançou o segundo volume do álbum "Pra Lascar o Coração". Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — ela falou da preparação para gravar o primeiro DVD da carreira em Fortaleza.

Em bate-papo, a cearense detalhou as primeiras impressões de shows com público. Ela surgiu musicalmente no meio da pandemia do coronavírus. No final de 2021, começou a ter o primeiro contato com os fãs em apresentações de cidades com eventos liberados mediante protocolos sanitários.

Assista à entrevista:

Esperançosa, a cearense prepara a gravação do primeiro grande produto audiovisual para o primeiro semestre do ano.

"A gente ia gravar no dia 30 de janeiro, o meu DVD. Tínhamos a esperança para fazer algo com seis mil pessoas. A ideia é mostrar o tamanho que a gente é. Deus já abençoou. Decidimos adiar. Não tem sentido agora. O pessoal sempre pergunta. Queremos transmitir o que o meu show é", explicou a cearense.

“Pra Lascar o Coração Vol.2” chega com quatro canções inéditas e mais “Parada Louca”, sucesso em todo país, atualmente no Top 8 do Spotify, e que alcançou, também, o chart global. Completam o álbum, as músicas "Quem Vale Menos", "De Vez em Sempre", "Vida que Segue" e "Ainda Tem Sentimento".