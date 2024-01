Viúva de João Carreiro posta homenagem ao sertanejo e desabafa: ‘Estou em pedaços’

Ainda em estado de choque, a viúva do cantor João Carreiro, Francine Caroline, voltou a utilizar o seu perfil no Instagram, após a morte do marido, para desabafar. O sertanejo não resistiu a uma cirurgia cardíaca realizada na última quarta-feira (3). “Meu amor, eu estou em pedaços”, afirmou em seus stories, na madrugada desta sexta-feira (5).

Legenda: “Que dor no meu coração”, escreveu a viúva em stories publicado no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Francine compartilhou um vídeo em homenagem ao marido, ex-dupla de Capataz, feita pela conta da rede social “Sonho Sertanejo”. “Que dor no meu coração”, definiu a viúva. Nas imagens, João Carreiro aparece se divertindo, andando a cavalo, tocando violão e fazendo shows.

Um texto, acompanhando as fotos, destacou a personalidade do artista e lamentou a morte precoce do músico. “Um anjo caipira que bateu asas e voou tão cedo (…). Um caipira de fato que sempre carregou a cruz na testa e fez sua oração em cantoria (…). Obrigado por tanto”, disse um trecho da mensagem.

Em outro story, a viúva compartilhou uma foto do esposo, com asas de anjo desenhadas em suas costas e as datas de nascimento e morte dele.

Quem também fez uso do Instagram como forma de lidar com o luto foi a filha mais velha de João Carreiro, Caru Comparin Corrêa. “Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro (1934–1993; cantor e instrumentista homenageado por João em seu nome artístico). Saiba a gente viveu nossa música favorita (“Till Forever Falls Apart”) e isso me traz um alívio absurdo”, afirmou.

O cantor e compositor João Carreiro não resistiu às complicações de uma cirurgia cardíaca para a colocação de uma válvula. O procedimento foi feito normalmente na quarta-feira (3), mas no pós-cirúrgico ele piorou. A esposa do cantor confirmou a morte no Instagram na madrugada desta quinta-feira (4).