Capataz, da dupla com João Carreiro, presta homenagem a cantor: 'Deus sabe o meu coração'

O cantor Capataz falou sobre a morte de João Carreiro nesta quinta-feira (4), através das redes sociais. Os dois formaram uma dupla por muitos anos, antes do artista iniciar a carreira solo.

"Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos", iniciou. "Lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado… ninguém além de nós saberemos o que vivemos… Deus sabe o meu coração… vá em paz, João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos", escreveu.

João morreu após ser submetido a uma cirurgia no coração. Ele não resistiu a complicações durante o procedimento para colocar uma válvula no órgão.

João Carreiro e Capataz

A dupla João Carreiro e Capataz lançou seu primeiro álbum, "Os brutos do sertanejo", em 2009. "Faculdade da Pinga", "Descartável", "Eu só Sei te Amar" e "Ói Nóis Traveis" são algumas das faixas do disco.

Eles ganharam destaque nacional no mesmo ano, quando a música “Bruto, Rústico e Sistemático” entrou na trilha da novela “Paraíso”, da Globo. Ambos são de Cuiabá e tinham uma amizade de anos até iniciarem um conflito com o fim da parceria profissional.

Fim da dupla

A dupla João Carreiro e Capataz chegou ao fim em 2014. João optou pela separação para cuidar da saúde após receber o diagnóstico de depressão e transtorno obsessivo-compulso (TOC).

Em 2015, João Carreiro iniciou a carreira solo. Já Capataz criou uma nova dupla com um nome semelhante: Carreiro e Capataz. O artista escolheu um cantor com o nome artístico semelhante ao ex-colega, decisão que incomodou João.

"Eu fiquei muito chateado", disse me entrevista a André Piunti no YouTube em outubro de 2021. "Acabou a dupla, arrumou um cara que canta igual, aí colocou um nome parecido. Então tipo assim, achei sacanagem", acrescentou. Ao ser questionado se tinha relação com Capataz, ele respondeu: "Nenhuma e nem quero ter".